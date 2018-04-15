منح شهادة أمان لجميع الشباب من متحدى الإعاقة بمحافظة كفر الشيخ مجانا







كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منح شهادة "أمان المصريين" لجميع الشباب من متحدى الإعاقة بمحافظة كفر الشيخ، كما قرر منحهم اشتراك مجانى فى مشروع النقل الجماعى الجديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على هامش تكريم القيادات المتميزة فى العمل التطوعى والأهلى بمركز سيدى سالم، أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التقدم، وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية على أرض كفر الشيخ؛ أهمها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون، ومحطة كهرباء البرلس، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتى تضم 60 مصنعا جديدا، وتطوير وتنمية بحيرة البرلس، واكتشافات آبار الغاز الجديدة بشمال البرلس.