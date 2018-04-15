منح شهادة أمان لجميع الشباب من متحدى الإعاقة بمحافظة كفر الشيخ مجانا

منح شهادة أمان لجميع الشباب من متحدى الإعاقة بمحافظة كفر الشيخ مجاناالأحد، 15 أبريل 2018 08:15 م
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
إضافة تعليق
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منح شهادة "أمان المصريين" لجميع الشباب من متحدى الإعاقة بمحافظة كفر الشيخ، كما قرر منحهم اشتراك مجانى فى مشروع النقل الجماعى الجديد.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على هامش تكريم القيادات المتميزة فى العمل التطوعى والأهلى بمركز سيدى سالم، أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التقدم، وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية على أرض كفر الشيخ؛ أهمها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون، ومحطة كهرباء البرلس، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتى تضم 60 مصنعا جديدا، وتطوير وتنمية بحيرة البرلس، واكتشافات آبار الغاز الجديدة بشمال البرلس.
إضافة تعليق
السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية
أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة