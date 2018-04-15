محافظ البحيرة تفتتح المعرض السنوى لمنتجات طلاب التعليم الفنى







البحيرة - ناصر جودة - جمال ابو الفضل

افتتحت منذ قليل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المعرض السنوى لمنتجات طلاب التعليم الفنى بالبحيرة المقام بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية .

ويستمر المعرض لمدة أسبوع بمشاركة 38 مدرسة ثانوية زراعية وصناعية ويضم مختلف المنتجات الزراعية والألبان والمخبوزات واللحوم البلدية والدواجن والأسماك بالإضافة إلى المشغولات والصناعات الخشبية والمنتجات الزخرفية والملابس الجاهزة.

وأشادت محافظ البحيرة بتنوع وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية التى تناسب أذواق ودخول المواطنين ووجهت الجهات التنفيذية بتسويق منتجات المعرض من أجل استفادة أكبر عدد من المواطنين.

شارك فى افتتاح المعرض حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور ومسعود الفقى مدير عام التعليم الفنى وجمال نجم مدير إدارة دمنهور التعليمية.