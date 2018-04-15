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قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينيا فى الضفة الغربية

الأحد، 15 أبريل 2018 08:50 ص
قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينيا فى الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها 23 مواطنا فلسطينيا فى الضفة الغربية بينهم قيادى فى حماس من مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.

وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ جمال الطويل القيادى فى حركة حماس من مدينة البيرة .

وأضافت أن المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة كانت شديدة، وانتهت بعد منتصف الليل، وأصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق، كما أصبب شاب بحروق فى يده.

 


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