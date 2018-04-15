video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تدبير 10 أغطية للصرف الصحى احتياطى لمواجهة ظاهرة سرقتها فى قليوب

الأحد، 15 أبريل 2018 02:35 م
صور.. تدبير 10 أغطية للصرف الصحى احتياطى لمواجهة ظاهرة سرقتها فى قليوب أغطية الصرف


القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية،أن المجلس قام بتدبير 10 أغطية صرف صحي إحتياطي، لسرعة التغطية في حال السرقة.

وأهابت رئيس مدينة قليوب فى بيان لها،المواطنين،سرعة الإبلاغ في حال سرقة الأغطية ،وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة ،والدكتور محمد عطا الله مساعد رئيس المدينة،ومصطفى حمامة رئيس الاشغالات بمجلس المدينة.

 

أغطية الصرف
أغطية الصرف

 

الأغطية
الأغطية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حوادث سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى تدق ناقوس الخطر بالمحافظات.. رئيس الشركة بالأقصر: تكبدنا خسائر بالملايين.. ونتعاون مع الشرطة فى متابعة كاميرات المراقبة.. والـ"GRP" سلاح الشرقية لمواجهة لصوص المجارى

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يطالب باستكمال مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج.. شكوى من سوء معاملة سائقى ميكروباص خط "فيصل – تحرير".. قارئ يرصد بالوعة صرف صحى مكشوفة بمنطقة الخصوص

رئيس مياه الدقهلية: سرقة 158 غطاء بالوعة خلال 3 شهور

صور.. حملة لرفع الإشغالات بحى غرب فى شبرا الخيمة

مدينه قليوب

اخبار مصر

القليوبيه

اغطيه الصرف الصحى




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة