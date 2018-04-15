صور.. تدبير 10 أغطية للصرف الصحى احتياطى لمواجهة ظاهرة سرقتها فى قليوب







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أكدت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية،أن المجلس قام بتدبير 10 أغطية صرف صحي إحتياطي، لسرعة التغطية في حال السرقة.

وأهابت رئيس مدينة قليوب فى بيان لها،المواطنين،سرعة الإبلاغ في حال سرقة الأغطية ،وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة ،والدكتور محمد عطا الله مساعد رئيس المدينة،ومصطفى حمامة رئيس الاشغالات بمجلس المدينة.



أغطية الصرف