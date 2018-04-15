صور .. إزالة التعديات على الأراضى بمركز جهينة فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ،ازالة 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة للحفاظ عليها .

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الادارة الزراعية وحماية الاراضي ومركز شرطة جهينة ، وقوات الامن لقطاع الشمال ، والإدارة الهندسية ، والمتابعة ، والتفتيش المالي والاداري ، واسفرت الحملة عن ازالة 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمدينة جهينة، وجاري المتابعة المستمرة.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمدن والقري باليقظة التامة ،ومواجهة آية تعديات على الآراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا عليها ، لاستخدمها الأمثل لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية والتى يحتاج اليها المواطن السوهاجى ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى معتدى.



إزالة التعديات



التعدى على الأراضى



التعديات على الأراضى