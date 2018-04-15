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الأحد، 15 أبريل 2018 04:01 ص
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جامعة سوهاج تستضيف اليوم الملتقى العلمى الأول لشباب العلميين بالمحافظة

الأحد، 15 أبريل 2018 04:00 ص
جامعة سوهاج تستضيف اليوم الملتقى العلمى الأول لشباب العلميين بالمحافظة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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تستضيف مساء اليوم الأحد الموافق جامعة سوهاج "الملتقى العلمى الأول لشباب العلميين بالمحافظة” والذى تنظمه نقابة المهن العلمية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، فى تمام الساعة السادسة مساء بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى.

وقال الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب عام العلميين إن الملتقى يهدف إلى عرض النماذج المتميزة والناجحة للسادة العلميين من أبناء المحافظة، والذين شغلوا مناصب فى قطاع التنمية المختلفة سواء الصناعية، الزراعية، الصحية أو الخدمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات بينهم وبين طلاب كلية العلوم لتعريفهم بفرص العمل المتاحة لهم فى المستقبل.

وأضاف الدكتور تيتو حبيب بكلية العلوم بالجامعة ونقيب العلميين بالمحافظة، أن ملتقى العلميين يناقش عددا من المحاور ودور العلميين فى مجالات متعددة كالتعليم والبحث العلمى، قطاع الصحة والدواء والرقابة والجودة وضبط المعايير، وأيضا فى الكشف والتعدين والثروة المعدنية، الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا المياه والزراعة وإنتاج الغذاء، والبترول والكهرباء والطاقة النووية وغيرها من المجالات.


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