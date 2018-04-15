العثور على 30 عبوة ناسفة فى مناطق بالأنبار

العثور على 30 عبوة ناسفة فى مناطق بالأنبارالأحد، 15 أبريل 2018 01:58 م
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
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عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، على 30 عبوة ناسفة فى عدد من مناطق محافظة الأنبار .
وقال مركز الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على عبوتين ناسفتين ورمانة قاذفة خلال عملية تفتيش فى منطقة اللهيب، كما عثرت وفجرت فى منطقة المعامل 15 عبوة ناسفة، و طهرت طريقا بطول 4 كيلومترات من الجسر اليابانى باتجاه الصقلاوية، وعثرت على 13 عبوة ناسفة فى منطقة المصالحة تم تفجيرها دون حادث ".
يشار إلى أن نائب رئيس محكمة استئناف محافظة ديالى القاضى عبود الكرخى توفى أمس السبت، متأثراً بجروح أصيب بها بانفجار عبوة ناسفة فى ناحية كنعان شرق بعقوبة مساء أمس الأول الجمعة.
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