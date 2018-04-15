العاهل الأردنى: الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سوريا







عمان أ ش أ

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سوريا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى جرى خلاله بحث التطورات على الساحة السورية.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة عن الملك عبد الله قوله إن الحفاظ على وحدة أراضى سوريا وأمن وسلامة شعبها يتحقق عبر الحل السياسي.

وأحبط مجلس الأمن الدولى مشروع قرار روسى لإدانة الهجوم الأمريكى البريطانى الفرنسى ضد سوريا ، حيث طلبت موسكو فى جلسة طارئة لمجلس الأمن إدانة "العدوان" بعد الضربات العسكرية التى نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السورى وقدمت مشروعا إلى المجلس بهذا الخصوص.