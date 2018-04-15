العاهل الأردنى: الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سوريا

العاهل الأردنى: الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سورياالأحد، 15 أبريل 2018 03:00 ص
الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
إضافة تعليق
أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سوريا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى جرى خلاله بحث التطورات على الساحة السورية.
ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة عن الملك عبد الله قوله إن الحفاظ على وحدة أراضى سوريا وأمن وسلامة شعبها يتحقق عبر الحل السياسي.
وأحبط مجلس الأمن الدولى مشروع قرار روسى لإدانة الهجوم الأمريكى البريطانى الفرنسى ضد سوريا ، حيث طلبت موسكو فى جلسة طارئة لمجلس الأمن إدانة "العدوان" بعد الضربات العسكرية التى نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السورى وقدمت مشروعا إلى المجلس بهذا الخصوص.
إضافة تعليق
مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة