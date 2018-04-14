وزير خارجية إيران لنظيره السورى: التحرك العسكرى يهدف لدعم الإرهابيين







كتبت إسراء أحمد فؤاد

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن التحرك العسكرى الأحادى الجانب ضد سوريا بذريعة الكيميائى وقبل التحقيق بذلك يأتى بهدف دعم الإرهابيين وذلك خلال اتصال هاتفى بنظيره السورى وليد المعلم.

وأدانت إيران العداون الثلاثى على سوريا فجر اليوم السبت، وقال مسئول بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم السبت، أن أمريكا مسئولة عن تداعيات هجومها على سوريا، حسبما أفادت وكالة فارس للأنباء.

ومن جانبها، أدانت كوبا ما وصفته بالعدوان الثلاثى الأمريكى البريطانى الفرنسى ضد سوريا، فجر اليوم، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت وزارة الخارجية الكوبية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية - أن هذا الإجراء يعد انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ولدولة ذات سيادة، محذرة من أن هذا الهجوم يؤدى إلى تفاقم الأزمة فى سوريا وإلى تداعيات خطيرة فى المنطقة بأكملها.

كما أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، الضربات العسكرية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف فى سوريا، مؤكدة أن الوضع يتحول فى الواقع إلى صراع مسلح بين الدول.