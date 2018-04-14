ننشر أول صور لحادث اصطدام قطار "الأقصر - الإسكندرية" بعربة كارو فى الكرنك







الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" أول صور لحادث اصطدام قطار بعربة كارو بمنطقة الكرنك فى الأقصر، وذلك أثناء عبور العربة الكارو من مكان غير معد للعبور، والذى لم يسفر عن مصابين أو خسائر فى الأرواح عن الحادث، وتم تسيير الحركة بصورة طبيعية تماماً، واستكمل القطار طريقه للوجه البحرى.

وكانت قد أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، عن اقتحام عربة كارو شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين الأقصر والكرنك، على خط القاهرة السد العالى، وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه أثناء سير قطار رقم 157 إكسبريس الأقصر الإسكندرية، فوجئ سائق القطار بعربة كارو تقتحم شريط السكة الحديد، من مكان غير معد للعبور تم الاصطدام بها، مما تسبب فى حدوث بعض التلفيات بالجرار، وجارى ضم الإمداد وبدون أى إصابات، وناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات، بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد، إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

وفى هذا الصدد وجه محافظ الأقصر محمد بدر، تعليماته لعمال مجالس المدن المختلفة، بضرورة غلق كافة المعابر غير القانونية المقامة على خطوط السكك الحديدية بالأقصر، نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات، وناشد محافظ الأقصر، المواطنين بعدم فتح المعابر غير القانونية مرة أخرى حرصاً على حياتهم.



ننشر أول صور لحادث إصطدام قطار الأقصر



حركة السكة الحديد تعود لطبيعتها دون خسائر أو مصابين بعد رفع العربة من القضبان



محافظ الاقصر يؤكد على ضرورة غلق كافة المعابر الغير قانونية



محمد بدر يناشد الأهالى عدم الإقتراب منها للحفاظ على أرواحهم



جانب من حادث اصطدام قطار بعربة كارو بمدينة الاقصر



الاهالى خلال المساعدة فى رفع انقاض الحادث



جانب من المعابر غير القانونية بشريط السكة الحديد بالاقصر



المحافظ يؤكد على الاهالى عدم العبور من المعابر غير الشرعية