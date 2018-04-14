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نائب وزير خارجية الكويت يبحث مع سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا التطورات بسوريا

السبت، 14 أبريل 2018 10:03 م
نائب وزير خارجية الكويت يبحث مع سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا التطورات بسوريا نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله


أ ش أ
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، مساء اليوم السبت، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، وسفير بريطانيا وأيرلندا الشمالية لدى الكويت مايكل دافنبورت، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الكويت سيباستيان ليسولنير، التطورات الأخيرة فى المنطقة، خاصة ما يتصل بالعمليات العسكرية فى سوريا والمناقشات الدائرة فى مجلس الأمن حول هذا الموضوع.

حضر اللقاء كل من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطى.

 

 


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