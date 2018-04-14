نائب وزير خارجية الكويت يبحث مع سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا التطورات بسوريا

نائب وزير خارجية الكويت يبحث مع سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا التطورات بسورياالسبت، 14 أبريل 2018 10:03 م
نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
إضافة تعليق
بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، مساء اليوم السبت، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، وسفير بريطانيا وأيرلندا الشمالية لدى الكويت مايكل دافنبورت، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الكويت سيباستيان ليسولنير، التطورات الأخيرة فى المنطقة، خاصة ما يتصل بالعمليات العسكرية فى سوريا والمناقشات الدائرة فى مجلس الأمن حول هذا الموضوع.
حضر اللقاء كل من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطى.
إضافة تعليق
مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة