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نائب الرئيس الأمريكى: روسيا تنشر معلومات مضللة عن الهجمات على سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 10:24 م
نائب الرئيس الأمريكى: روسيا تنشر معلومات مضللة عن الهجمات على سوريا نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس


رويترز
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قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إن روسيا تنشر معلومات مضللة عن الهجمات على سوريا، وذلك فى خبر عاجل نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت.

وعلى جانب آخر، كانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هالى، كشفت النقاب، اليوم السبت، عن أن الرئيس الأمريكى ترامب، أكد أن بلاده سوف تعاود الهجوم من جديد على سوريا فى حالة "استمرارها فى استخدام الغازات السامة".

وأضافت هالى - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، الليلة - أنها أجرت اليوم اتصالا هاتفيا بترامب، الذى أكد لها أن واشنطن مستعدة للرد على سوريا حال استخدام "الغازات السامة مجددا"، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، قد نفذت - فجر اليوم - هجمات جوية ضد أهداف حكومية متعددة فى سوريا تحت ذريعة استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية فى مدينة دوما.

 


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