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محافظ كفر الشيخ يفتتح منافذ بيع أسماك غليون بتخفيضات 20%

السبت، 14 أبريل 2018 11:55 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح منافذ بيع أسماك غليون بتخفيضات 20% محافظ كفر الشيخ يفتتح منافذ بيع أسماك غليون


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم افتتاح 11 منفذاً لبيع اسماك غليون كمرحلة أولى، منه 3 منافذ بمدينة كفرالشيخ، و8 منافذ بعدد من مدن المحافظة، وجارى تجهيز باقى المنافذ لتدخل الخدمة تباعاً مع تزويدها باحتياجات المواطنين من الأسماك من مشروع غليون السمكى بـ23 جنيها للكيلو البلطى سوبر نمرة (1) بتخفيضات تصل إلى 20%.

حيث تم افتتاح المنفذ الأول بميت علوان بشارع الخليفة المأمون، بمدينة كفرالشيخ، والمنفذ الثانى بالمعرض الدائم بغرب المدينة، والمنفذ الثالث جارى تجهيزه بشارع الزهيرى بحى القنطرة البيضاء بمدينة كفرالشيخ، و2 منفذ بمدينة الحامول، حيث تم افتتاح المنفذ الأول أمام مجلس المدينة، والمنفذ الثانى بشارع السوق، وفى مدينة بيلا تم افتتاح منفذ أسفل النيابة الإدارية بمدينة بيلا، ومنفذان بمدينة مطوبس المنفذ الأول مقابل الوحدة المحلية، والمنفذ الثانى بمجمع المواقف بمدينة مطوبس، ومنفذ مقابل بنك القاهرة بمدينة سيدى سالم، وفى مدينة الرياض تم افتتاح منفذ داخل مجلس المدينة، ومنفذ بجوار مجلس مدينة برج البرلس، وفى مدينة دسوق تم افتتاح منفذ بيع المنتجات والسلع الغذائية التابع للوحدة المحلية أمام مدرسة الشهيد المغربى بمدينة دسوق، بتخفيضات تصل إلى 20%.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه المنتجات والأسماك بشاير خير مشروع غليون حيث تشرفت محافظة كفر الشيخ بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسى الجمهورية، هذا المشروع القومى العملاق، يوم السبت 18 نوفمبر 2017 لافتا انها المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط، والتى تضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

يذكر أن مصر المركز السابع عالمياً فى الاستزراع السمكى طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) كما تحتل المركز الأول إفريقيا فى إنتاج الأسماك، وبلغ إنتاج مصر من الإسماك (1.5) مليون طبقا لآخر كتاب إحصائى (2016 ) صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما بلغ حجم الواردات من الأسماك (236) ألف طن تقريبا بنسبة (16%) من الإنتاج العام

وتبلغ مساحة المشروع (4000) فدان تقريبا، وبلغ إجمالى كميات الحفر والردم حوالى (16) م3، وهو يساوى (6) أهرامات من حجم (الهرم الاكبر) وإجمالى وزن كميات الحديد حوالى (13) ألف طن، وهو ما يزيد عن وزن الحديد ببرج إيفل بفرنسا.

وتضم المدينة السمكية الصناعية غليون أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط على مساحة (19695 م2) ويشتمل على مصنع منتجات الأسماك مبردة، مجمدة، فيليه، مطهية،نصف مطهية – مصنع، ومصنع منتجات الجمبرى مبرد،مجمد، مقشر، مصنع، مطهية، نصف مطهية، وذلك بطاقة إنتاجية (100) طن / يوم.

كما يعمل فى المشروع 5 آلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، بالإضافة لـ30 ألف عامل كعمالة غير مباشرة.

1- محافظ كفر الشيخ يتفقد منفذ بيع منتجات غليون
 محافظ كفر الشيخ يتفقد منفذ بيع منتجات غليون

 

4- جانب من اسماك مزرعة غليون
جانب من اسماك مزرعة غليون

 


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