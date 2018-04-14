ماكرون: أمرت بتدخل الجيش الفرنسى فى سوريا مع أمريكا وبريطانيا







رويترز

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن فرنسا تشارك فى العملية العسكرية الجارية حاليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا فى سوريا، مشيرا إلى أن الضربات الفرنسية "تقتصر على قدرات النظام السورى فى إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية".

وقال الرئيس الفرنسى فى بيان "لا يمكننا ان نتحمل التساهل فى استخدام الاسلحة الكيميائية".