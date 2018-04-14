لافروف: دمشق لم ترفض دخول خبراء الأسلحة الكيماوية الغوطة الشرقية







موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، إن التقارير الأمريكية التى زعمت رفض دمشق دخول خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الغوطة الشرقية، بعيدة كل البعد عن الواقع.

وقال لافروف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "هذا الأمر غير صحيح، فنحن نراقب الوضع عن قرب، حيث كانت الحكومة السورية مستعدة لإصدار تأشيرات الدخول بشكل فورى وبدون أى تأخير. وعندما غادر الخبراء بيروت، كان من المفترض أن يتسلموا التأشيرات على الحدود السورية".

كما أشار وزير الخارجية الروسى إلى أن ذلك "تم تأكيده رسميًا، فمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعى ذلك، وبالتإلى فإن الولايات المتحدة تعلمه بالطبع".