فرنسا: سوريا لم تفصح عن كامل مخزونها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية







باريس (أ ش أ)

أعلنت فرنسا اليوم السبت، أن أجهزتها قدرت أن سوريا لم تفصح عن كامل مخزونها وقدراتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد انضمامها المتأخر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فى أكتوبر 2013، فيما اعتبر ماكرون أن على مجلس الأمن "الآن" أن يتخذ مجددا "المبادرة" فى شأن سوريا

جاء ذلك فى تقرير للاستخبارات الفرنسية نزعت عنه باريس صفة السرية، ونشرته وزارة الخارجية الفرنسية، فى أعقاب الضربات التى شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا فجر اليوم على سوريا.

وذكر التقرير أنه منذ أبريل 2017، استخدمت الحكومة السورية عدة مرات أسلحة كيميائية ومواد سامة فى إطار عملياته العسكرية، وأن الأجهزة الفرنسية ليس لديها أى معلومات تسمح بدعم فرضية محاولة المجموعات المسلحة فى الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق الحصول أو حيازة لأسلحة كيميائية.

وأكد التقرير أنه بسبب الوضع العملياتى فى الغوطة الشرقية فى 7 أبريل، هناك تقديرات موثوق فيها إلى حد كبير بمسئولية الحكومة السورية.

وأضاف التقرير أنه فى ضوء هذا التقييم الشامل والمعلومات التى جمعتها الأجهزة الفرنسية وكذلك فى ضوء عدم وجود عينات كيميائية جرى تحليلها فى معاملها، فإن فرنسا تعتبر أولا أنه من الممكن بلا شك أن يكون قد تم شن هجوم كيميائى ضد مدنيين فى دوما فى 7 أبريل 2018، وثانيا أنه لا يوجد سيناريوهات أخرى منطقية سوى قيام القوات المسلحة السورية بذلك فى إطار هجوم شامل على الغوطة الشرقية.