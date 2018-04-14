صور .. رصف شوارع قلين وحملة نظافة بالأحياء فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رصف شوارع قلين المحطة، وشارع أنور السادات، وأعمال حملة النظافة فى المدخل الرئيسى والمحطة،وطريق المدارس الفنيه، وكبرى العماريه وطريق الشين.

وتفقدت جيهان مسعود أعمال دهان مداخل المدينه، ومسح الشوارع الرئيسية بقلين المحطة، ورفع جميع القمامة من شوارع المركز، وقص الاشجار وتهذيبها، ورفع جميع الأتربة.

وقالت المهندسة جيهان مسعود ، إنه تم الانتهاء من التجريف والتمهيد وإنشاء صفايات مطر، ورفع بيارات الصرف الصحى، للإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بمنطقة قلين المحطة، عقب التأكد من سلامة البنية التحتية من خطوط المياه والصرف الصحى، والتليفونات والغاز الطبيعى.

وأضافت مسعود فى بيان لها،إنه تم رصف شارع أنور السادات الموازى للشارع الرئيسى شارع جمال عبد الناصر، الذى تم تيسير كلا منهما فى اتجاه فقط، لتجنب حاله الازدحام ولتيسير الحاله المرورية ورفع العبء على المواطنين.



رصف شوارع قلين بعد الاتهاء من توصيل الغاز الطبيعي



اعمال الرصف الجاريه بشوارع قلين بكفر الشيخ



جانب من أعمال النظافة