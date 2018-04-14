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صور.. التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج ‎

السبت، 14 أبريل 2018 02:29 م
صور.. التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج ‎ التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج


الغربية - أحمد زيادة
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أقيم اليوم مهرجان كلية التربية النوعية جامعة طنطا لمشاريع تخرج قسم الإعلام التربوى قسم صحافة الفرقة الرابعة تحت إشراف عميد الكلية الدكتور سيد مزروع والدكتورة علياء رئيسة قسم الإعلام التربوى.

حضر المهرجان بعض أساتذة قسم الإعلام الذين يعرضون مشاريعهم اليوم مع الطلبة ومنهم الدكتورة أمل عقدة، الدكتورة أميرة صابر، الدكتورة هالة كتاكت والدكتور طارق الشوربجى والدكتورة مايسة زيدان والدكتورة أمانى العطار والدكتورة لبلبة فتحى والدكتور محمد عبد المطلب اخصائى علم النفس التربوى.

شهد المهرجان حضور هائل من الطلبة والطالبات والاحتفال مع زملائهم بالمشاريع وذلك بعرض المشروع الأول للدكتورة أمل عقدة وسمى المشروع بفيرس "ريمور" ومعناها كلمة أجنبية تعنى الشائعة والنميمة فهذا المشروع كان يدعو إلى الابتعاد عن الاشاعات والنميمة ومُزج المشروع ببعض الفكاهة بتمثيل طلبة المشروع وعرض ع الداتا شو.

والمشروع الثانى يخص الدكتورة هالة كتاكت تحدثت عن نسبة الطلاق التى اصبحت غير معتادة فى المجتمع المصرى واهم المشاكل بين الزوجين والأسباب التى تؤدى إلى الطلاق وأهم الحلول لهذة المشكلة وايضا عرض هذا المشروع الداتا شو وفكرة وتنفيذ طلبة صحافة كلية تربية نوعية.

 

التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج (1)
التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج

 

التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج (2)
التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج

 

التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج (3)
التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج

 

التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج (4)
التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج

 

التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج (5)
التربية النوعية جامعة طنطا تنظم مهرجان مشاريع التخرج

 

 


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