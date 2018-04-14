رئيس الحكومة الجزائرية يعرب عن أسفه للعدوان الثلاثى على سوريا







كتبت آمال رسلان

قال رئيس الحكومة الجزائرى أحمد أويحيى، إن الجزائر تعبر عن أسفها إزاء العدوان الثلاثى من قبل "أمريكا وفرنسا وبريطانيا" التى استهدفت مواقع فى سوريا فجر اليوم السبت، فى أول رد فعل جزائرى جراء الهجوم.

وأضاف أويحيى خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم، بقصر المؤتمرات أنه كان ينبغى التحقق من معلومات عن الهجومات الكيمياوية فى سوريا، مشددا فى ذات السياق، أن الجزائر تدين أى هجوم كيمياوى تطبيقا للمعاهدات الدولية.

وطمأن أويحيى، الشعب الجزائرى، أن أمن وسلامة التراب الوطنى مضمون، بفضل واحترافية الجيش وتضحياته، خصوصا وأن دول الساحل التى تربطها حدود بالجزائر، تعرف أوضاعا غير مستقرة.