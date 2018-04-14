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المرصد السورى: استهداف عددا من قواعد الجيش السورى فى دمشق خلال الهجوم

السبت، 14 أبريل 2018 03:41 ص
المرصد السورى: استهداف عددا من قواعد الجيش السورى فى دمشق خلال الهجوم جانب من القصف ضد سوريا


رويترز
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المرصد السورى، استهداف عددا من قواعد الجيش السورى فى دمشق خلال الهجوم

 


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