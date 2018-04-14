الاحتلال الإسرائيلى يبعد 7 مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

الاحتلال الإسرائيلى يبعد 7 مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعينالسبت، 14 أبريل 2018 11:59 ص
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إبعاد 7 مصلين مقدسيين بينهم طفل عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، إذ اعتقلتهم عقب مشاركتهم بصلاة الجمعة أمس وخروجهم من المسجد الأقصى المبارك.
ومن ناحية أخرى، فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلى الحربية، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل منطقتى السودانية والوحدة شمال قطاع غزة، والنصيرات وسط القطاع.
وقال الصيادون أن زملاءهم غيروا مواقع عملهم بعيدا عن مواقع الاستهداف حفاظا على أرواحهم، إذ تستهدف زوارق الاحتلال الصيادين ومراكبهم فى بحر غزة بشكل شبه يومى.
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