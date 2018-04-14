اضبط مخالفة.. طماطم وبطاطس وبصل أمام قصر ثقافة الطفل بمنفلوط بأسيوط







أسيوط - ضحا صالح

اشتكى العاملون بقصر ثقافة الطفل بمنفلوط من انتشار بائعى الخضار أمام مدخل القصر واستغلال المدخل فى تخزين الخضروات والفاكهة التى يستخدمها الباعة بالسوق .

وقال محمود عمر أحد العاملين بقصر ثقافة الطفل بمنفلوط، إن انتشار الباعة أمام مركز ثقافة الطفل يعوق حركة الموظفين، بالإضافة إلى أن أصوات الباعة المنتشرة حول القصر تعوق سير العمل خاصة وأن معظم الباعة يستخدمون مدخل المركز فى تخزين الخضروات والفاكهة فى مشهد غير حضارى، الأمر الذى يثير غضب الموظفين وأدى أيضًا إلى عزوف المترددين على المركز .

وقال محمد عثمان، أحد العاملين بقصر ثقافة الطفل بمنفلوط، لأن المركز خاص بثقافة الطفل ووجود الباعة وانتشار الفاترينات أمام المركز يعوق دخول الأطفال وتسبب فى عزوف المترددين، وناشد الموظفين بالمركز رئاسة مجلس المدينة فى رفع الإشغالات أمام المركز وتخصيص مكان خاص بالباعة الجائلين بعيدا عن مركز الطفل اكثر من مرة إلا أنه لم تحدث أى استجابة، بالإضافة إلى انتشار الباعة بالمركز بشكل عشوائى يتسبب فى شل حركة الشارع ويثير غضب الأهالى فالأولى تخصيص سوق لهم بعيدا عن وسط المدينة.