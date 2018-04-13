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وزير الإعلام اليمنى: جبهات الحوثيين تضمر ويواجهون خيارا صعبا

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:06 م
وزير الإعلام اليمنى: جبهات الحوثيين تضمر ويواجهون خيارا صعبا وزير الإعلام اليمنى


إيمان حنا
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قال وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، إن جبهات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تتآكل وتضمر بسبب عدم قدرتها على تجنيد المزيد من المقاتلين ورفض أبناء القبائل الاستجابة لدعوات التجنيد، بالإضافة إلى مغادرة الكثير من المقاتلين الذين كانوا يؤيدون الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح بعد تصفيته من قبل الحوثيين ديسمبر الماضى.

 

وأضاف من جهة أخرى أن قيام الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية بفتح جبهة شمال محافظة صعدة والسيطرة على معسكر الكمب الذى يبعد 12 كيلو متر عن مديرية مران مثل ضربة قاسية للمليشيات الحوثية التى باتت أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على العاصمة صنعاء أو الدفاع عن معقلها الرئيسى فى محافظة صعدة، مشيدا بأهمية الدعم الكبير للتحالف العربى وفى المقدمة المملكةالعربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد، ودولة الإمارات العربية والسودان كان له الأثر الكبير فى تحقيق الانتصارات بالإشراف المباشر من الرئيس عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة و نائبه على محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر.

 

 


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