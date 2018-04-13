مياه مطروح: الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف قبل المصيف







مطروح - حسن مشالى

أكد اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن الشركة تنفذ المرحلة الأولى من إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح، واستكمال مشروع توصيل شبكة مياه الشرب بالمدينة، لاستيعاب كميات المياه الواردة التى تتجاوز 150 ألف نتر يومياً.

وأضاف فارس، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يجرى أيضا تنفيذ شبكة كاملة لصرف مياه الأمطار، التى كانت تتراكم فى شوارع وسط المدينة، وكانت تتسبب فى مشكلات كبيرة.

وأوضح رئيس شركة المياه والصرف بمطروح أن حجم المشروعات التى تنفذها الشركة، بلغت 450 مليون جنيه لهذا العام، وذلك للعام الثالث على التوالى، منذ تولى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الذى دعم المرافق فى جميع الاتجاهات بشكل كبير جداً.

وأكد اللواء شريف فارس أن المرافق لن تعانى هذا الصيف من أى مشاكل، بسبب ضغط الصرف الصحى، ولن تعانى أى منطقة من ضعف ضغط مياه الشرب، خاصة الأماكن التى كانت تعانى من ضعف المياه من قبل.

وحول إمكانية الشركة من الانتهاء من الأعمال المنتشرة بشوارع المدينة، أكد رئيس شركة مياه وصرف مطروح، أن الأعمال تتم بشكل متواصل، وأن المحافظ ينزل بنفسه للشوارع مرتين أسبوعياً لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات التقدم فى العمل، وأنه أعطى خطا أحمر بأن مهلة الانتهاء من جميع الأعمال فى 15 أبريل الجارى، حيث سيتم إنهاء الأعمال فى الموعد المحدد والخروج من الشوارع الرئيسية، وتسليمها إلى مجلس المدينة، لبدء أعمال الرصف والتجميل بالشوارع.

ولفت فارس إلى أن الأعمال ستستمر فى الشوارع الداخلية والجانبية، لعدم إعاقة أعمال الرصف والتطوير، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال قبل نهاية موسم الصيف السياحي، وبدء توافد المصطافين.