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قوات الأمن العراقية تلقى القبض على قيادى بداعش وأربعة مطلوبين فى نينوى

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:56 م
قوات الأمن العراقية تلقى القبض على قيادى بداعش وأربعة مطلوبين فى نينوى قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على قيادى بتنظيم داعش الإرهابى، و4 مطلوبين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، فى بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع"، إنه تم "العثور على 5 عبوات ناسفة من مخلفات داعش فى قرية كبرلى، تم تفجيرها دون حادث يذكر، كما تمكنت القوات أيضاً من إلقاء القبض على أحد قيادات داعش فى القيارة أثناء محاولته الهرب خارج مدينة الموصل".

وأضاف أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على 4 من المطلوبين فى منطقة كفروك، مبينا ان القوات "نفذت عملية لتطهير قرى عداية والمحلبية وعين الجحش، أسفرت عن تطهير طريق بطول 5 كم وتفجير 12 عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق".

 

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