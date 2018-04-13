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عميد أسنان المنصورة: تطوير طرق التدريس للطلاب من التلقين للنظام التفاعلى

الجمعة، 13 أبريل 2018 05:14 م
عميد أسنان المنصورة: تطوير طرق التدريس للطلاب من التلقين للنظام التفاعلى الدكتور عصام الوكيل عميد طب أسنان المنصورة


الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور عصام الوكيل عميد طب أسنان المنصورة، عقب حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

 

انه تم إقرار تطوير طرق التدريس للطلاب، من التعليم بالتلقين إلى النظام التفاعلى مع الطلاب، والبحث عن المعلومة وذلك بنظام التعليم النوعى، أما التعليم بنظام مانشستر فقد تم تطبيقه منذ العام الحالى، حيث يقوم الطلاب بالتعامل مع المريض من أول عام بالدراسة حيث أن الطالب يتعامل مع المريض فى آخر عامين.

 

و أكد الدكتور صلاح حجازى رئيس قسم الاستعاضة، على أن الطلاب يقومون بتقديم أبحاثهم العلمية وبالفعل شارك الطلاب بأبحاثهم فى مؤتمرات علمية على مستوى الجمهورية، ليفوزوا بمراكز متقدمه على الرغم من منافستهم كبار أساتذة طب الأسنان.

 

جاء ذلك أثناء اليوم العلمى لعرض الحالات المرضية التى قام بعلاجها الطلاب وقام الطلاب بتوثيق عملهم من خلال صور لخطوات العلاج للتوضيح لاحقا خطة العمل للمرضى، فتقوم بتشجيع الطلاب وتأهيلهم لتكون لديهم القدرة على تقديم الحالات بالمؤتمرات العالمية التى يقوم بعلاجها أثناء سنوات دراسته بكلية طب الأسنان.

 

وأشار الدكتور سيد عبد الخالق مدرس أن الطلاب حاليا لديهم الفرصة لتوثيق الحالات التى قاموا بعلاجها بوسائل التصوير الحديثة طوال سنوات دراستهم عكس الزمن الماضى وتلك ميزة رائعة يجب أن يستغلها طالب طب الأسنان.

 

فيما أشار الدكتور اشرف جبريل "أستاذ مساعد " أن طرق التدريس الحديثة للطلاب وذلك بحضور الطلاب مؤتمرات بالمشاركة مع أساتذة وشرحهم للحالة التى علاجها تفصيليا هى طريقة توثيقية لما درسوه 

 

و كان طلاب طب اسنان المنصورة قد فازوا بمراكز متقدمة بمؤتمرات علمية حيث فاز الطالب احمد ابو مسلم طالب بكالوريوس طب اسنان بالمركز الاول، بمؤتمر جامعة اسوان بالتنافس مع كبار الأساتذة ومركز اول مسابقه young prothodontist ومشاركه فى مؤتمر القسم دينا فهيم مشاركه فى مؤتمر القسم ونشوى جميل مشاركه فى مؤتمر القصر العيني

 

و قد فاز باليوم العلمى بطب أسنان المنصورة عمرو محمد على الدين والمركز الثانى ولاء البربرى بالفرقه الخامسه ومحمد طه بالفرقه الرابعه

 

 

 

 

 

 


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