سفير إيطاليا: زيادة أعداد السائحين الإيطاليين 4 أضعاف عن عام 2013

خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء
سفير إيطاليا: زيادة أعداد السائحين الإيطاليين 4 أضعاف عن عام 2013الجمعة، 13 أبريل 2018 12:58 ص
السفير جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا فى مصر
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شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مادبة العشاء التي اقيمت بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ على شرف السفير جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا. لدى مصر وحرمه بحضور رجال الاعمال والمستثمرين بشرم الشيخ وقائد القوات متعدده الجنسيات ومجموعه من الضباط الإيطالين المتواجدين ضمن القوة وممثلى رجال الدين الإسلامى والمسيحى ومدير عام التربيه والتعليم وممثلين عن مشايخ وعواقل المحافظة وممثلى المجتمع المدنى.
حيث شكر السفير المحافظ لاستقباله بمكتبه فى الصباح وترحيبه به هو وحرمه، كما كرر شكره هو والعاملين معه لجهودهم المبذوله والواضحه فى جعل شرم الشيخ مدينة عالمية واستعدادها لاستقبال السائحين من جميع دول العالم.
مشيرا إلى زياده عدد السائحين الإيطالين 4 اضعاف عام 2017 مقارنة بعام2013 مما يبرهن على تغير الصوره الذهنية لدى السياح وتطور للعلاقات مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لعوده السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ كما كانت.
ومن جانبه شكر المحافظ السفير علىؤ اللقاء المثمر الصادق مؤكدا أن هذا اللقاء بدايه عهد جديد لتطوير العلاقه بين البلدين.
وفى نهايه اللقاء قام المحافظ بتقديم الهدايا التذكاريه للسفير وحرمه.
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسفير ايطاليا
اثناء للقاء المحافظ وسفير ايطاليا
المستثمرين ورجال الاعمال اثناء القاء
محافظ جنوب سيناء وسفير ايطاليا
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