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جامعة الإسكندرية تبدأ فعاليات ماراثون "بأيدينا نبنيها"

الجمعة، 13 أبريل 2018 09:27 م
جامعة الإسكندرية تبدأ فعاليات ماراثون "بأيدينا نبنيها" جامعة الإسكندرية -أرشيفية


الإسكندرية-هناء أبو العز
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أطلق الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب إشارة البدء لفاعليات ماراثون "بأيدينا نبنيها" من أمام مبنى إدارة الجامعة اليوم الجمعة، بمشاركة 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

بدأت الفاعليات من أمام مبنى إدارة الجامعة وصولا لقلعة قايتباى، تبعها حفل موسيقى للمشاركين، وفى ختام فاعليات اليوم تم توزيع جوائز على الفائزين بالثلاث مراكز الأولى وشهادات تقدير الحاصلين على المراكز من المركز الرابع إلى المركز العاشر وتوزيع جوائز عينية على المشاركين.


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