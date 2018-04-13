تحرير 364 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمطروح

تحرير 364 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمطروحالجمعة، 13 أبريل 2018 05:33 م
حملة مرور - أرشيفية
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا، اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 364 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و200 جنيه غرامات فورية، وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.
وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 51 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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