العثور على طفلة حديثة الولادة بأرض زراعية فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

عثرت ربة منزل على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأرض زراعية بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من "ع.ح" 53 سنة ربة منزل مقيمة قرية قويسنا البلد دائرة المركز بعثورها على طفلة حديثة الولادة بأرض زراعية بذات الناحية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السرى وملفوفة بقطعة من القماش، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمستشفى قويسنا المركزى تبين أنها حديثة الولادة عُمر يوم وحالتها العامة متوسطة.

تم إيداع الطفلة بحضانة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3727 إدارى مركز قويسنا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وصولا لتحديد أهل الطفلة.