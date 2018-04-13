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الرئيس عبد ربه منصور يتابع سير العمليات العسكرية باليمن ويحيى أبطال الجيش

الجمعة، 13 أبريل 2018 02:22 م
الرئيس عبد ربه منصور يتابع سير العمليات العسكرية باليمن ويحيى أبطال الجيش عبد ربه منصور


إيمان حنا
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أطلع الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية - القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ على سير العمليات العسكرية فى اليمن وإنتصارات أبطال الجيش الوطنى ضد ميليشيا الحوثى الإنقلابية فى قانية ومديرية الوهيبية فى محافظة البيضاء.

 

جاء هذا من خلال اتصال هاتفى مع مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشى أمس كما اشاد الرئيس بالبطولات التى يسطرها أبطال الجيش الوطنى والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والانتصارات التى يحققونها فى مختلف المواقع والجبهات، على طريق استكمال تحرير البلاد من ميلشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

 

وشدد الرئيس على ضرورة إستمرار العمليات العسكرية فى محافظة البيضاء وباقى الجبهات التى تشهد إنتصارات عظيمة وإنهيارات متواصلة فى صفوف الميليشيات الإنقلابية.. محملاً الفريق المقدشى نقل تحياته إلى أبطال الجيش الوطنى والمقاومة فى البيضاء وباقى ميادين الشرف والبطولة.

 

من جانبه، أستعرض الفريق المقدشى الإنتصارات التى حققتها قوات الجيش الوطنى اليوم فى جبهة البيضاء بعد تقدمها ضمن خطة عسكرية من ثلاثة محاور مسنوداً بطيران التحالف العربى.. موضحاً أن قوات الجيش الوطنى تقدمت من محور قانية فى منطقه الهضبة وتمكنت من تحرير سلسلة جبال الحفلة والعفير والهده وصولاً إلى السيطرة على وادى رين وجبل الخضراء والطريق الرابط بين قانية والعبدية وتواصل تقدمها نحو يسبل.

 

وأضاف أن وحدات من الجيش الوطنى فى محور مفرق العبدية تقدمت والتحمت بالقوات فى منطقة يسيل، بالتزامن مع تقدم وحدات أخرى من قوات الجيش الوطنى من محور ثالث فى منطقه الغالق.. لافتاً إلى أن هذه الوحدات تمكنت من تحرير جبل الطلس ومواقع مسعودة وجبل العر وإستكمال السيطره على طريق حوران وردمان، وكبدت الميليشيات المدعومة من ايران خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد وأسرت عدد كبير منهم.

 

وأكد الفريق المقدشى أن معنويات أبطال الجيش الوطنى والمقاومة عالية فى ظل الإنتصارات التى يحققونها فى مختلف جبهات القتال.. مثمناً ل إهتمامه ومتابعته المستمرة لسير المعركة وإشرافه المباشر على سير العمليات العسكرية فى مختلف الجبهات.

 


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