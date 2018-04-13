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إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للبيطريين بدمياط

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:31 م
إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للبيطريين بدمياط اللجنة المشرفة على الانتخابات


دمياط - معتز الشربينى
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تشهد نقابة أطباء البيطريين بدمياط إقبالا متوسطا فى عملية التصويت منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت ويبلغ عدد من لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية 1160 عضوا ممن سدد اشتراكات النقابة.

 

حيث يتنافس 22 مرشحا فوق السن لأكثر من 15 عاما لاختيار 3 أعضاء ويتنافس 24 مرشحا تحت السن لأقل من 15 عاما لاختيار 3 أعضاء كما يتنافس 3 أطباء عن قطاع شرق الدلتا لإختيار مرشح واحد فقط وتجرى الإنتخابات تحت إشراف قضائى.

 

يذكر أنه تجرى اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين بجميع مقار النقابات الفرعية لنقابة الأطباء البيطريين بالمحافظات.

 

 


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