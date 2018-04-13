أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال سبل دعم مؤسسات الدولة الصومالية

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال سبل دعم مؤسسات الدولة الصوماليةالجمعة، 13 أبريل 2018 10:18 ص
الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية
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التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد عوض، وزير خارجية جمهورية الصومال، وذلك في إطار اللقاءات التى يجريها أبو الغيط،على هامش مشاركته في اجتماعات القمة العربية التاسعة والعشرين بالمملكة العربية السعودية، في لقاء شهد تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء إلى عرض من الوزير الصومالي لآخر تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أكد دعم الجامعة العربية الكامل للصومال بما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع البلاد، مشيراً إلى محورية عنصر تدعيم وتعزيز عمل المؤسسات الصومالية، وهو ما كان محل اهتمام خاص من جانب الجامعة العربية وأمانتها العامة خلال المرحلة الأخيرة، والذي تجسد في مشاركة بعثة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات الصومالية والاتصالات التي تجريها الأمانة العامة مع المانحين الدوليين من أجل تعبئة المزيد من الموارد لدعم عمليات التنمية في الصومال.
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