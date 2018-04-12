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وزير الخارجية الكويتى يتوجه للرياض للمشاركة فى الاجتماع التحضيرى للقمة العربية

الخميس، 12 أبريل 2018 12:50 م
وزير الخارجية الكويتى يتوجه للرياض للمشاركة فى الاجتماع التحضيرى للقمة العربية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح


الكويت (أ ش أ)
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غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، البلاد، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لترؤس وفد الكويت المشارك فى اجتماع وزراء خارجية الدول العربية التحضيرى للدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية، والتى ستعقد يوم الأحد المقبل بالمنطقة الشرقية بالسعودية.

ويضم وفد الكويت المشارك فى الاجتماع، كل من مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربى السفير عزيز الديحانى، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر، وعدد من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية.

وكانت أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، انطلقت أول أمس الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية؛ للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة اليوم الخميس، من خلال اعتماد مشروع جدول أعمال القمة ومناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.

 


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