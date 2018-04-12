كلية التربية جامعة المنوفية تحتفل بيوم اليتيم بتوزيع الهدايا على الأطفال

المنوفية - محمود شاكر

احتفلت اليوم كلية التربية جامعة المنوفية بيوم اليتيم بإقامة حفل بنادى الجمهورية بشبين الكوم، حضره عدد كبير من أطفال أحد دور الرعاية الاجتماعية للأيتام.

شارك فى الاحتفالية طالبات قسم الطفولة بالكلية شهد الحفل فقرات متنوعة غنائية وفقرات الساحر وعروض وألعاب رياضية ومسابقات مختلفة ورقص ورسم أشكال على الوجه وتوزيع هدايا وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، وشهدت الفقرات تفاعلا كبير بين الأطفال.

جاء الاحتفال تحت رعاية الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والدكتور عمرو الكشكى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتور صبحى شرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور على حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود فوزى منسق الأنشطة بالكلية والدكتورة دعاء الشاعر مدير وحدة الجودة بالكلية.