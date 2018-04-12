video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 12:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية التربية جامعة المنوفية تحتفل بيوم اليتيم بتوزيع الهدايا على الأطفال

الخميس، 12 أبريل 2018 11:05 م
كلية التربية جامعة المنوفية تحتفل بيوم اليتيم بتوزيع الهدايا على الأطفال الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية بالمنوفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

احتفلت اليوم كلية التربية جامعة المنوفية بيوم اليتيم بإقامة حفل بنادى الجمهورية بشبين الكوم، حضره عدد كبير من أطفال أحد دور الرعاية الاجتماعية للأيتام.

شارك فى الاحتفالية طالبات قسم الطفولة بالكلية شهد الحفل فقرات متنوعة غنائية وفقرات الساحر وعروض وألعاب رياضية ومسابقات مختلفة ورقص ورسم أشكال على الوجه وتوزيع هدايا وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، وشهدت الفقرات تفاعلا كبير بين الأطفال.

جاء الاحتفال تحت رعاية الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والدكتور عمرو الكشكى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتور صبحى شرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور على حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود فوزى منسق الأنشطة بالكلية والدكتورة دعاء الشاعر مدير وحدة الجودة بالكلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"حماة الوطن" بالشرقية يحتفل مع 250 طفلا يتيما.. ويوفر جهاز 6 عرائس

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

كلية التربية

يوم اليتيم




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة