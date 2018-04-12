تفاصيل ضبط مخزن مواد كيماوية لتصنيع المتفجرات بأبو كبير فى الشرقية







الشرقية - فتحية الديب

بعد 5 أيام من إحباط أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، ترويج شحنة كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء، التى تم ضبطها بمنزل أحد الأشخاص بمدينة أبوكبير لبيعها، ضبطت أجهزة الأمن بمركز أبوكبير بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، مخزنا يضم مواد كمياوية تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة.

فيما توجهت نيابة أبوكبير، برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لمعاينة المخزن المضبوط، وتبين وجود كميات كبيرة من المواد الكمياويات، وجارى التحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث أبوكبير، عن قيام "حسن م م" 45 سنة سائق مقيم أبوعمرو، دائرة مركز أبوكبير بتخزين كمية من المواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، الذى قاده الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير ومعاونيه النقيب أحمد نشأت، والملازم أحمد عبد السلام، والملازم أول محمد عرفة، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشمال، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى إلى صحة الواقعة

وتم ضبط المتهم وبمداهمة المخزن تم ضبط كمية كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة،ولم يدلى المتهم عن أسباب تخزينه تلك المواد وجارى التحقيق معه.