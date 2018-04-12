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إيطاليا: لن نشارك فى العمليات العسكرية بسوريا وسنقدم الدعم اللوجيستى للحلفاء

الخميس، 12 أبريل 2018 05:25 م
إيطاليا: لن نشارك فى العمليات العسكرية بسوريا وسنقدم الدعم اللوجيستى للحلفاء رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلونى


رويترز
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالى فى بيان أن روما لن يكون لها أى دور مباشر فى هجوم عسكرى قد يشنه الغرب فى نهاية المطاف ضد الحكومة السورية، لكنها ستقدم دعما لوجيستيا لحلفائها.

وقال البيان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلونى أجرى اتصالات "دولية" عديدة اليوم، منها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأفاد البيان بأن جينتيلوني أبلغ الحلفاء بأن "إيطاليا لن تشارك فى العمليات العسكرية في سوريا، وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستى لدعم قوات التحالف وذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة".


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