إيطاليا: لن نشارك فى العمليات العسكرية بسوريا وسنقدم الدعم اللوجيستى للحلفاء







رويترز

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالى فى بيان أن روما لن يكون لها أى دور مباشر فى هجوم عسكرى قد يشنه الغرب فى نهاية المطاف ضد الحكومة السورية، لكنها ستقدم دعما لوجيستيا لحلفائها.

وقال البيان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلونى أجرى اتصالات "دولية" عديدة اليوم، منها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأفاد البيان بأن جينتيلوني أبلغ الحلفاء بأن "إيطاليا لن تشارك فى العمليات العسكرية في سوريا، وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستى لدعم قوات التحالف وذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة".