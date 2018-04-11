وزير خارجية البحرين ينعى ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية







كتبت مريم بدر الدين

نعى خالد بن أحمد، وزير خارجية دولة البحرين، ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية، التى تحطمت صباح اليوم وراح ضحيتها أكر من 257 قتيلا.

وكتب بن أحمد، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رحم الله شهداء الطائرة فى الجزائر. اللهم صبر أهلهم إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون".



خالد بن احمد

يذكر أنه لقى أكثر من 257 شخصا مصرعهم صباح اليوم إثر تحطم طائرة عسكرية جزائرية من طراز "اليوشين" قرب قاعدة لبوفاريك العسكرية، حيث كانت متجهة الى مدينة بشار في الجنوب الغربي.