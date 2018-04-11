مقتدى الصدر مهددا ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استهداف مقدساتنا بسوريا

مقتدى الصدر مهددا ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استهداف مقدساتنا بسورياالأربعاء، 11 أبريل 2018 04:45 م
مقتدى الصدر
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هدد زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأى محاولات لاستهداف ما وصفه "المقدسات الدينية" فى سوريا، مضيفا "لن نقف مكتوفى الأيدى اذا تعرضت مقدساتنا فى سوريا للخطر"، مؤكدا استعداد قواته لدعم الحكومة العراقية فى حماية الحدود الغربية من الشر الأمريكى.
ونصح "الصدر" الشعب السورى بضرورة رفض التدخل الأمريكى وإلا تكررت مآسى العراق فى سوريا، مؤكدا أن الحروب ليست حلاً عقلانياً على الإطلاق والتدخل بشأن الشعوب والدول أمر مرفوض، موضحا أن الشعب السورى هو المعنى الأوحد فى تقرير مصيره وحكومته.
ووصف مقتدى الصدر تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص سوريا فى هذه الأيام بالاستفزازية، مؤكدا أن تصريحات ترامب ستجر المنطقة إلى الهاوية.
مقتدى الصدر
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