صور.. محافظ بنى سويف ومسؤولو الفاو يسلمون عقود 85 مشروع صغير بإهناسيا







بنى سويف - أيمن لطفى

سلم اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف 85 عقداً لمشروعات صغيرة ومتناهىة الصغر بنظام القروض الدوارة لتربية وتسمين الطيور، وتوفير الأعلاف المطلوبة والرعاية البيطرية ،والمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وذلك على المستفيدين من الشباب والمرأة بقرية منشاة عبد الصمد مركز إهناسيا.

وذلك ضمن مشروع "تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، فى حضور النائبين على بدر،محمد كساب ،والدكتورة زهرة أحمد مدير مشروع تحسين التغذية بمنطمة الفاو،وأكرم نعمان ممثل مؤسسة مصر الخير، والمحاسب ممدوح عباس رئيس المدينة ، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن، والمهندس مصطفى راشد نقيب الزراعيين ببني سويف ،ومحمود الشيمي مدير فرع مؤسسة مصر الخير ببني سويف، و نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة .

وهنأ المحافظ الأهالي المستفيدين بالمشروعات ، متمنياً أن تكون هذه المشروعات فاتحة خير عليهم ، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل للتوسع في المشاريع الإنتاجية التي تنعكس عوائدها الإيجابية المباشرة على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي القرية وبطريقة غير مباشرة على دعم هذا التوجه للاقتصاد القومي ، مطالبا الجمعيات الأهلية وكل المجتمع المدني بمزيد من الجهد ودعم مثل هذه المشروعات ، متمنيا أن يأتي اليوم ونستطيع تنفيذ 1000مشروع صغير شهريا

وأشار محافظ بني سويف ، إلى أن المحافظة تتبنى مشروع عودة القرية للإنتاج والوصول إلى منتج عالي الجودة يمتلك تنافسية متميزة في السوق المحلي مع الطموح نحو التصدير ، لافتاً إلى النجاح الملموس في بعض القرى ، وتشجيعها على الإنتاج ، وإقامة معارض محليا وخارج المحافظة للترويج وبيع المنتجات ضمن مشروع طموح لتنمية 1300 قرية وتابع بدائرة المحافظة

وأكدت الدكتورة زهرة أحمد مديرة المشروع بمنظمة الفاو على الدعم الكامل الذي وجدوه من محافظ الإقليم ، والذي يمتلك عقلية متميزة تعلم أهمية الإنتاج في دعم مستوى معيشة المواطن البسيط، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ضمن خطة المنظمة للتشجيع على التصنيع الغذائي والذي وصل حتى الآن إلى 3035 سيدة تم تدريبها وأصبحت منتجة.



المحافظ يسلم عقود المشروعات

المحافظ يسلم عقود المشروعات



المحافظ يسلم عقود المشروعات

المحافظ يسلم عقود المشروعات



المحافظ يسلم عقود المشروعات



المحافظ يسلم عقود المشروعات



المحافظ يسلم عقود المشروعات