تشييع جثمان الشهيد محمدى الحسينى بهتاف "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:00 م
جثمان محمدى الحسينى شهيد قنا
إضافة تعليق
شيع منذ قليل، جثمان النقيب محمدي رجب الحسيني، من قوة الأمن المركزي قطاع قنا، والذي استشهد أمس، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون في حملة أمنية علي قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي، في جنازة عسكرية وشعبية كبيرة.
تم تأدية صلاة الجنازة علي الشهيد بالمسجد الكبير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، استعدادا لتشييعه لمثواه الأخير، وردد المشيعون في الجنازة هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".
وقالت والدة الشهيد إن نجلها فداء مصر، وأنه نال الجنة، وطالبت الجميع بالدعاء له.
كانت حملة مكبرة قد تبادلت النيران مع عدد من الخارجين على القانون فى حملة أمنية على إحدى البؤر الإجرامية بقرية حمرا دوم، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، ما أسفر عن استشهاد النقيب محمدى رجب الحسيني، وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت.
يذكر أن الضابط الشهيد من كفر الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ودفعة 2015، من قوة قطاع الأمن المركزي بمحافظة قنا، وغير متزوج. وشقيقه الأكبر ضابط شرطة.
إضافة تعليق
ريال مدريد فى نزهة أمام يوفنتوس.. الملكى يقترب من نصف نهائى دورى الأبطال بقيادة الهداف رونالدو.. وديبالا يزيد معاناة السيدة العجوز.. وبايرن ميونخ يستضيف إشبيلية فى ألمانيا لإنهاء مغامرة أبناء الأندلس
الإحصاء: 7.92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر فى بداية 2018.. التصدير يرتفع لـ2.15 مليار يناير الماضى.. الملابس الجاهزة ومنتجات البترول أبرز الصادرات.. والإمارات وإيطاليا أهم الدول المستوردة للسلع المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة