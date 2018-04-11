تشييع جثمان الشهيد محمدى الحسينى بهتاف "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"







الشرقية - فتحية الديب

شيع منذ قليل، جثمان النقيب محمدي رجب الحسيني، من قوة الأمن المركزي قطاع قنا، والذي استشهد أمس، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون في حملة أمنية علي قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي، في جنازة عسكرية وشعبية كبيرة.

تم تأدية صلاة الجنازة علي الشهيد بالمسجد الكبير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، استعدادا لتشييعه لمثواه الأخير، وردد المشيعون في الجنازة هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وقالت والدة الشهيد إن نجلها فداء مصر، وأنه نال الجنة، وطالبت الجميع بالدعاء له.

كانت حملة مكبرة قد تبادلت النيران مع عدد من الخارجين على القانون فى حملة أمنية على إحدى البؤر الإجرامية بقرية حمرا دوم، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، ما أسفر عن استشهاد النقيب محمدى رجب الحسيني، وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت.

يذكر أن الضابط الشهيد من كفر الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ودفعة 2015، من قوة قطاع الأمن المركزي بمحافظة قنا، وغير متزوج. وشقيقه الأكبر ضابط شرطة.