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اللجنة الطبية ببنى سويف تستخرج شهادات اللياقة للحجاج

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:41 م
اللجنة الطبية ببنى سويف تستخرج شهادات اللياقة للحجاج الدكتور عصام السباعى مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى


بنى سويف - أيمن لطفى
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أعلن الدكتور عصام السباعى مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى عن بدء استقبال حجاج القرعة والجمعيات بمقر اللجنة الطبية العامة بمدينة بنى سويف، وبحوزتهم خطاب من الجهة المرشح من قبلها وصورة شخصية وبطاقة الرقم القومى وصورة منها، والرسوم المقررة لاستخراج شهادات اللياقة الطبية.

 

وأضاف السباعى، فى بيان له اليوم، يجرى أطباء اللجنة الطبية فحصا كاملا على الحجاج بإشراف الدكتورة هبة عبد العظيم مدير عام اللجنة بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة بشارع إسلام بجوار مرفق الإسعاف، وذلك مقابل 350 جنيها يسددها كل حاج مقابل إجراء الفحوصات لاستخراج الشهادة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للجان الطبية.


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