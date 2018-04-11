الدوما الروسى: تصريحات ترامب اليوم بشأن سوريا تقود العالم إلى "الرعب"

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اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين اليوم الأربعاء ، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر حسابه على "تويتر" اليوم بشأن سوريا تقود العالم إلى الرعب حال تنفيذ التهديدات التى توعد بها عبر تغريداته .

وقال فاتشيسلاف ، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "لياقة" روسيا فى التعامل مع مثل هذه التصريحات لا يدل على ضعفها .



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد توعد اليوم عبر حسابه على "تويتر" بأن إدارته ستوجه ضربة إلى سوريا باستخدام "صواريخ جديدة وذكية"، وذلك ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا .