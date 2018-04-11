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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين التهديدات الأمريكية بشن عدوان ضد سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:29 م
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين التهديدات الأمريكية بشن عدوان ضد سوريا بوتين وترامب والحرب فى سوريا


كتب - أحمد جمعة
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أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها وإدانتها للتهديد الأمريكى – الغربى بالعدوان ضد سوريا، الذى يجرى التلويح به والتمهيد والتحضير له بوتائر متسارعة.

 

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن العدوان المحتمل ضد سوريا، هدفه قطع الطريق على الإنجازات التى يحققها الجيش العربى السورى ميدانياً، ضد القوى الإرهابية، والتى كان آخرها فى الغوطة الشرقية، لكنه يأتى أيضاً فى إطار العدوان المستمر ضد الدولة السورية وشعبها، بهدف تقسيمها وتفتيت شعبها على أساس مذهبى وطائفى، لضرب وحدته ووحدة أراضيه.

 

ودعت الجبهة، كل القوى والأحزاب القومية والتقدمية، كما جماهير أمتنا العربية، إلى إعلاء صوتها وفعاليتها فى ميادين وساحات العواصم العربية، رفضاً وإدانة للعدوان ووقوفاً إلى جانب سوريا الدولة والشعب.


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