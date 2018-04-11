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الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:39 م
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استكمال إنشاء معهد أزهرى بمركز بلاط بتكلفة 4,5 مليون جنيه بالوادى الجديد

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:04 م
استكمال إنشاء معهد أزهرى بمركز بلاط بتكلفة 4,5 مليون جنيه بالوادى الجديد المهندس عادل عباس رئيس مدينة بلاط


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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يستكمل قطاع الأزهر الشريف بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ مشروع إنشاء معهد أزهرى يشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمركز بلاط التابع للمحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 4 ملايين و490 ألف جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى حوالى 60 % من حجم الإنشاءات، وجارى استكمال المشروع تمهيدا لدخوله الخدمة فى العام الدراسى المقبل.

وفى سياق آخر أكد المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط فى تصريح خاص أنه تم من تنفيذ مشروع 120 وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بلاط والذى تم تنفيذه بتكلفة تصل إلى حوالى 15 مليونا و434 ألف جنيه والذى تم تنفيذه تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة.


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