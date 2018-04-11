أين الشقيق الأكبر لـ"تميم"؟.. القطريون يبحثون عن مشعل بن حمد







كتب رامى محيى الدين

أطلق القطريون هاشتاج "أين مشعل بن حمد" على موقع التدوينات القصيرة تويتر للتساؤل عن مصير الشيخ مشعل بن حمد آل ثانى، الشقيق الأكبر للأمير تميم بن حمد.

وأكد المغردون أن الأسرة الحاكمة فى قطر قد تجنت على الأمير الرافض لسياسات والده وشقيقه الظالمة، على حد تعبيرهم، وأصبح الهاشتاج فى خلال 6 ساعات متصدرا لتويتر بأكثر من 6 آلاف تغريدة.

وغردت فرح القطرية قائلة "الله يردك سالم لأهلك وشعبك يا مشعل بن حمد، وأسأل الله العلي الكريم أن يأخذ بثأرك مِن مٓن عزلك"، أما محمد العتيبى فقال: "الرجال بالسجن محبوس ومريض وحالته الصحية ما تساعده".



فرح القطرية



محمد العتيبى

وعلق ضارى قائلا: الرجل تم إخفائه لأنه دافع عنا وقال كلمة الحق، مع الحمدين وعزمى الوضع فى بلادي بتدهور مستمر"، أما خالد فكتب: "تنظيم الحمدين المجرم يبحثون عن ما يشبههم بالأفعال أما مشعل بن حمد عرف عنه شخص شريف ولا يرضى بالظلم والإرهاب لذلك وضعوه تحت إقامه جبرية وسجنوه".