أبو الغيط ينعى ضحايا حادث تحطم طائرة الجزائر العسكرية







(أ ش أ)

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأربعاء ضحايا حادثة تحطم الطائرة العسكرية فى قاعدة بوفاريك العسكرية بالقرب من العاصمة الجزائر.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة بأن أبوالغيط تقدم بعميق تعازيه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وشعباً فى ضحايا حادثة تحطم الطائرة التابعة لسلاح الجو الجزائرى صباح اليوم.

وسأل الأمين العام للجامعة المولى عز وجل أن يلهم عَائِلات المتوفين الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته قدم رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، تعازيه للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة وللشعب الجزائرى فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية الأليم.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه ومواساته فى برقية تعزية وجهها للرئيس الجزائرى فى المصاب الجلل..داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.