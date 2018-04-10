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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:12 م
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ولى العهد السعودى يبحث مع نواب الجمعية الوطنية الفرنسية التعاون المشترك

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:58 م
ولى العهد السعودى يبحث مع نواب الجمعية الوطنية الفرنسية التعاون المشترك الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى


الرياض (أ ش أ)
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التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الحالية لباريس، اليوم الثلاثاء، عدداً من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، روابط التنسيق بين البلدين الصديقين فى عدد من المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

 

 


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