وزير خارجية السودان يؤكد مشاركة بلاده بالتحالف العربى لإعادة استقرار اليمن

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أكد وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت حيال الاستمرار فى المشاركة ضمن قوات التحالف العربى والعمل على دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن ذلك جاء خلال لقاء غندور مع سفراء مصر والسعودية والإمارات لدى السودان، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين السودان والبلدان الثلاثة والروابط الأخوية و التاريخية التى تربط بين شعوب هذه الدول.

كما تناول اللقاء، مشاركة السودان فى القمة العربية المقبلة بالمملكة العربية السعودية، وأعرب غندور عن تطلعه لنجاح القمة فى تجاوز الخلافات العربية وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة فى تعزيز التضامن العربى، من جانبهم، قدم السفراء التعازى لأسر الشهداء وتمنياتهم بعاجل الشفاء لجرحى العمليات التى جرت مؤخرا باليمن.