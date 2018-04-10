مصادر يمنية: الحوثيون يخطفون مسئولا فى محافظة حجة

مصادر يمنية: الحوثيون يخطفون مسئولا فى محافظة حجةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:57 ص
جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثى خطفت مسئولا حكوميا فى محافظة حجة، شمال غربى صنعاء، اليوم الثلاثاء، فى وقت أرسلت قوات دعم الشرعية فى اليمن تعزيزات إلى جبهات القتال فى الساحل الغربى.
وأوضحت المصادر -حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية- أن ميليشيات الحوثى حاصرت منزل مدير مكتب التربية بمحافظة حجة ضيف الله العقارى، قبل أن تقوم بخطفه بناء على توجيهات مسئول الحوثيين فى المحافظة.
وفى سياق متصل بتطورات الأحداث، أرسلت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس شمالى مدينة حيس ومنطقة الهاملى ومحيط معسكر خالد فى جبهات الساحل الغربى.
وتأتى هذه التعزيزات استعدادًا لبدء عملية عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على مناطق جديدة وقعت فى قبضة مليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى الساحل الغربى لليمن.
إضافة تعليق
ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع
تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة