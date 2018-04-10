مصادر يمنية: الحوثيون يخطفون مسئولا فى محافظة حجة

جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية







عدن (أ ش أ)

أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثى خطفت مسئولا حكوميا فى محافظة حجة، شمال غربى صنعاء، اليوم الثلاثاء، فى وقت أرسلت قوات دعم الشرعية فى اليمن تعزيزات إلى جبهات القتال فى الساحل الغربى.

وأوضحت المصادر -حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية- أن ميليشيات الحوثى حاصرت منزل مدير مكتب التربية بمحافظة حجة ضيف الله العقارى، قبل أن تقوم بخطفه بناء على توجيهات مسئول الحوثيين فى المحافظة.

وفى سياق متصل بتطورات الأحداث، أرسلت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس شمالى مدينة حيس ومنطقة الهاملى ومحيط معسكر خالد فى جبهات الساحل الغربى.

وتأتى هذه التعزيزات استعدادًا لبدء عملية عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على مناطق جديدة وقعت فى قبضة مليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى الساحل الغربى لليمن.