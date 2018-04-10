video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية: الحوثيون يخطفون مسئولا فى محافظة حجة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:57 ص
مصادر يمنية: الحوثيون يخطفون مسئولا فى محافظة حجة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثى خطفت مسئولا حكوميا فى محافظة حجة، شمال غربى صنعاء، اليوم الثلاثاء، فى وقت أرسلت قوات دعم الشرعية فى اليمن تعزيزات إلى جبهات القتال فى الساحل الغربى.

وأوضحت المصادر -حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية- أن ميليشيات الحوثى حاصرت منزل مدير مكتب التربية بمحافظة حجة ضيف الله العقارى، قبل أن تقوم بخطفه بناء على توجيهات مسئول الحوثيين فى المحافظة.

وفى سياق متصل بتطورات الأحداث، أرسلت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس شمالى مدينة حيس ومنطقة الهاملى ومحيط معسكر خالد فى جبهات الساحل الغربى.

وتأتى هذه التعزيزات استعدادًا لبدء عملية عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على مناطق جديدة وقعت فى قبضة مليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى الساحل الغربى لليمن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولى إلى اليمن

صور.. وزيرة العمل اليمنية: 80% من شعب اليمن أصبحوا فقراء و20 مليون بحاجة للمساعدة

"الرياض" السعودية: الحوثيون ينفذون مخططا إيرانيا لخراب اليمن والمنطقة العربية

سفير السعودية لدى واشنطن: ميليشيا الحوثى تطيل معاناة شعب اليمن

اليمن: حجم خسائر دولتنا بسبب الحرب تجاوزت الـ100 مليار دولار

ميليشيات الحوثى

اليمن

اخبار العرب

محافظه حجه

الحرب فى اليمن




لا تفوتك
الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة